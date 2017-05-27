BMW отзывает более 45 тыс. авто 7-й серии из-за дефекта дверей

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Детройт, 27 мая. Автоконцерн BMW отзывает более 45 тыс. автомобилей 7-й серии в США из-за дефекта, благодаря которому двери машины открываются самопроизвольно во время движения.

Как сообщает Associated Press, в период с 2005 по 2008 год для некоторых моделей автомобилей 745i, 745Li, 750i, 750Li, 760i, 760Li и B7 Alpina была установлена функция комфортного доступа к закрытым дверями.

В компании сообщили, что двери могут открыться самопроизвольно во время движения «из-за дорожных условий или контакта с пассажиром». При этом в сообщении BMW отмечается, что на данный момент не было зафиксировано ни одного случая травмирования пассажиров из-за открытия дверей.