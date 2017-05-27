Макрон анонсировал «требовательный диалог» с Россией по ситуации в Донбассе

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Таормина, 27 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении вести с Россией «требовательный диалог» по Украине. Об этом он сказал, комментируя свою предстоящую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

«У меня будет требовательный диалог с Россией. Но это будет диалог», — отметил французский лидер.

Макрон также подчеркнул необходимость поддержания контакта с Россией по ряду международных вопросов. В первую очередь речь идет о взаимодействии по вопросу мирного урегулирования конфликта в Сирии.