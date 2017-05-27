Дамаск готовится к Рамадану: ФАН публикует видео

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Дамаск, 27 мая. Дамаск встретил первые дни Рамадана миром. Этот мир стал возможен благодаря победам, одержанным правительственными войсками в окрестностях города, а также целенаправленным усилиям властей по замирению окрестностей столицы.

Источник Федерального агентства новостей прислал в редакцию видео, на котором запечатлены жители столицы, отправившиеся на старый рынок в квартале Баб-Сарижа (Bab Sarija).

Рамадан — месяц поста. Пост подразумевает, что в светлое время суток — с рассвета и до захода солнца — мусульмане должны отказаться от еды, питья, курения и других удовольствий плоти, чтобы сосредоточиться на мыслях о вечном.

Согласно традиции, в начале Рамадана жители сирийской столицы отовариваются на месяц вперед. В этом году это особо сложно. Все же — идет уже шестой год гражданской войны. Цены и дефицит растут, зарплаты — падают. Не следует забывать и о постоянном страхе обстрелов — жители многих районов Дамаска живут с ним уже давно.

Тем не менее корреспонденту ФАН на месте показалось, что он заметил искреннее счастье и радость на лицах посетителей базара.