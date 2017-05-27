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Общество
Уфологи обнаружили загадочные иероглифы и цифры на Марсе

Уфологи обнаружили загадочные иероглифы и цифры на Марсе

18:05  27 Мая 2017
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Уфологи обнаружили загадочные иероглифы и цифры на Марсе

Вашингтон, 27 мая. Американский уфолог обнаружил на Марс неизвестные символы и цифры, которые не могут объяснить сотрудники NASA.

Популярный в Интернете уфолог Джордж Грэхэм обнародовал видео, записанное ровером Opportunity, с таинственными символами на Марсе. По словам эксперта, марсоход на 4739-й день пребывания на Красной планете запечатлел камень с неизвестными символами. Отметим, что фото находятся в открытом доступе на сайте американского аэрокосмического агентства. Если хорошо присмотреться, то на камне можно различить цифры 0 и 2, однако над тем, каким образом камень с земными цифрами попал на Марс, NASA ломает голову. 

Ирина Селезнева
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