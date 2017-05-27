Лидеры G7 оценили прогресс в борьбе с ИГ в Сирии и Ираке

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Таормина (Италия), 27 мая. Лидеры «Большой семерки» считают значительным достигнутый ими прогресс в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ), говорится в тексте итоговой декларации, принятой по завершении двухдневного саммита G7 в Италии.

«Мы добились значительного прогресса в уменьшении присутствия ИГ в Сирии и Ираке», — говорится в коммюнике.

При этом подчеркивается, что члены G7 «привержены продолжению этих усилий для полного освобождения территорий от ИГ, в особенности Мосула и Ракки».

Отметим, ранее на пресс-конференции по итогам саммита президент Франции Эммануэль Макрон сообщил журналистам, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 29 мая он планирует обсудить вопросы взаимодействия по Сирии для создания долгосрочного политического решения.

* Организация запрещена на территории РФ.