Главные новости 27 мая

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 27 мая.

Обломки кометы Энке приближаются к Земле. При падении они смогут стереть с лица планеты целые континенты. Об этом предупреждают специалисты из Института астрономии Чешской академии наук. Гигантские обломки кометы Энке обрушатся на Землю в 2022 году

Авиация САР продолжает интенсивные бомбардировки террористов «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*; запрещено в РФ) в Алеппо, США и Британия отозвали половину своих военных из района Аль-Танф обратно в Иорданию. Сирия новости 27 мая 07.00: ВВС атакуют боевиков ИГ в Алеппо, США и Британия отозвали часть военных из Хомса

САА освободила новые населенные пункты на востоке провинций Дамаск и Алеппо. ИГ организовало теракт на рынке Багдада. Курды отбили контратаку ИГ в Ракке. Сирия итоги за сутки на 27 мая 6.00: ВКС РФ уничтожили конвой ИГ на пути в Ракку, САА штурмует окраины Масканы

В ДТП на трассе «Байкал» в Иркутской области погибли два пенсионера Два пенсионера погибли в страшном ДТП в Иркутской области

Курды пообещали предоставить боевикам ИГ («Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России) возможность выхода террористов из города Ракка в сторону Пальмиры. Сирия: военные РФ предотвратили выход боевиков ИГ из Ракки в сторону Пальмиры

Самолеты ВКС России уничтожили 25 мая более 120 боевиков террористической организации ИГИЛ (запрещена на территории РФ) и 32 пикапа. Сирия: ВКС РФ уничтожили более 120 боевиков, направлявшихся в Пальмиру

В США в возрасте 89 лет скончался Збигнев Бжезинский. В то время, когда хозяином Белого дома был Джимми Картер, он занимал пост советника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности. Бжезинский в одном из последних интервью говорил о Путине

Впервые после освобождения Алеппо в городе состоялась экскурсия. САА установила контроль над военной базой боевиков ИГ на востоке Хомса. ВКС РФ ликвидировали командира ИГ к востоку от Пальмиры. Сирия новости 27 мая 12.30: ВКС РФ уничтожили командира ИГ, состоялась первая экскурсия в Алеппо

Новый японский кроссовер Mazda CX-5 будет стоить 1,4 млн рублей в минимальной комплектации и 2 млн в полноприводном варианте. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на представителей компании. Названы российские цены на кроссовер Mazda CX-5 второго поколения

Правительственная армия Сирии в субботу отбила у боевиков «Исламского государства» (ДАИШ) главное шоссе, соединяющее Дамаск и Пальмиру. Шоссе Дамаск — Пальмира отбито у ИГИЛ армией Сирии

* Организация запрещена на территории РФ.