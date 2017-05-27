Жителей Омска напугали фото парящего над городом НЛО

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Омск, 27 мая. Жители Омска активно обсуждают в соцсетях странную фотографию, на который изображен непонятный объект в небе. Объект был замечен недалеко от Бульвара Победы.

Некоторые предположили, что речь идет об НЛО, однако более скептично настроенные пользователи утверждают, что «инопланетный корабль» на самом деле обычное облако.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда люди заявляют, что видели НЛО. Так, например, 23 мая уфолог-любитель в Мельбурне заснял странное красное свечение и принял его за корабль пришельцев. Однако на деле чаще всего «НЛО» оказывается самолетом, беспилотником, спутником или же небольшим метеоритом.