Путин и Макрон обсудят взаимодействие по Сирии

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Таормина, 27 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 29 мая обсудит вопросы взаимодействия по Сирии для создания долгосрочного политического решения. Об этом сообщил французский лидер на пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки» в Италии.

Макрон сообщил журналистам, что на саммите стороны обсудили, среди прочего, ситуацию в Сирии, Ливии и Северной Кореи.

«По Сирии мы пришли к единому выводу, что для выхода из кризиса нам необходимо долгосрочное политическое решение. Франция будет играть свою роль в этом со странами востока, а также в диалоге с президентом Владимиром Путиным, с которым я встречусь в понедельник в Париже», — подытожил президент Франции.