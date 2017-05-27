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Политика
Путин и Макрон обсудят взаимодействие по Сирии

Путин и Макрон обсудят взаимодействие по Сирии

17:48  27 Мая 2017
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Путин и Макрон обсудят взаимодействие по Сирии

Таормина, 27 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 29 мая обсудит вопросы взаимодействия по Сирии для создания долгосрочного политического решения. Об этом сообщил французский лидер на пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки» в Италии.

Макрон сообщил журналистам, что на саммите стороны обсудили, среди прочего, ситуацию в Сирии, Ливии и Северной Кореи. 

«По Сирии мы пришли к единому выводу, что для выхода из кризиса нам необходимо долгосрочное политическое решение. Франция будет играть свою роль в этом со странами востока, а также в диалоге с президентом Владимиром Путиным, с которым я встречусь в понедельник в Париже», — подытожил президент Франции.

Путин и Макрон обсудят взаимодействие по Сирии

#путин #сирия #макрон
Олеся Волкова
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