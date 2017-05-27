Либеральная торпеда: мальчик, начиненный Шекспиром. Колонка Олега Денежки

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Потерпев поражения везде, где только можно, доведя свой рейтинг на выборах до жалких 3–4 процентов, прочно завоевав презрение и насмешку общества, российские либералы все же не опустили руки. Храбрые, упорные люди. Ну что тут скажешь? Начали с Немцова и Каспарова, пытавшихся создать серьезные политические партии и участвовать в выборах. Теперь докатились до использования детского труда. Заставляют десятилетних мальчиков учить «Гамлета».

Напомню историю вопроса. На этой неделе, 25 мая, Россию потрясли до глубины души черствость и жестокость московской полиции. Посреди города полицейский патруль из трех человек (количество — важная деталь, но мы к тому еще вернемся) схватила маленького мальчика десяти лет от роду и его родителей. Ребенка силой и с матами затолкали в автомобиль и отвезли в участок. Видео и фото прилагаются.

За что? За то, что мальчик на улице просто декламировал Шекспира. Просто. Перед нами кошмарная реальность путинской России.

Новость появилась на одном единственном — сомнительной ценности и, в общем-то, безвестном — сайте. Но не прошло и часа, как все либеральные сайты новостей запестрели этой новостью, наперебой ссылаясь друг на друга. Не отставали и уютные либеральные бложики и тысячи аккаунтов в соцсетях. Российская полиция была заклеймена и проклята, обогнав по «славе» даже Гестапо.

Удивительно, но в осуждении несчастно патруля ППС и полиции в целом от оголтелых либералов не отставали и патриоты, и вообще все. Ни у кого рука не поднялась встать на защиту полицейских. Да и как можно защищать такую безнравственность: обидеть ребенка за декламирование «Гамлета»? Встать на сторону полиции было откровенно боязно. То есть ситуация однозначная и ни у кого сомнений не вызывает. Спорили лишь об одном: полицейские тупо «выполняли закон» или сами по себе садисты?

Я и сам поначалу ужаснулся. Ну как так можно? Почему десантникам можно петь на улицах и купаться в фонтане, а детям декламировать «Гамлета» нельзя?

Между тем МВД отреагировало пресс-релизом: мол, задержали не за Шекспира или запрещенные публичные несанкцированные выступления, а за попрошайничество. Мальчик не просто стихи рассказывал, а рассказывал на проезжей части, переходя от автомобиля к автомобилю, где брал за стихи мзду, то есть материальную оплату, упирая на жалость водителей. Но все равно, мол, «миль пардон», виноваты, были неправы, неправые будут наказаны.

А потом я посмотрел видео и фотографии, и мне все стало ясно…

Пойдем от общего к частному. Во-первых, ложь о том, что полицейские схватили ребенка за руки и аки аспиды или царские жандармы тащили в «воронок». Не тащили, не хватали, насилия не продуцировали. Наоборот: если кто кого и бил, так это мамашка с папашкой.

Полицейские грязно ругались матом. Ложь. Матом ругалась мамаша на фоне громчайшей истерики ребенка. Полицейские только тихо пытались их успокоить.

Теперь детали. Патруля ППС из трех человек, одна из которых женщина, не может быть в природе. Не бывает таких патрулей. ППС дежурят парами. И уж точно не может быть патруля смешанного, чтобы в него входила женщина. Вторая деталь: два молодых парня одеты в рабочую, «полевую» форму «ППС-ника», а женщина — в офисную, повседневную. Это как?

А теперь я вам расскажу, что произошло на самом деле. Итак, по улице идет дежурный патруль. И что он видит? Ничейный маленький мальчик, взрослых рядом нет, декламирует Шекспира. Неважно, собирал он бабки или нет, в переходах метро в Питере разве что оркестры не играют и ни разу я не видел, чтобы кто-то кого-то куда-то тащил. Рекомендуют собраться и проваливать.

Тут вопрос другой. А вдруг мальчик потерялся. Или сбежал от родителей. Может, он умственно отсталый?

Они могли пройти мимо. Зачем им головная боль? Что они от этого поимеют, кроме хлопот? Но мальчик потерялся! Бросить его тут? Чтобы его собаки покусали? Взрослые пацаны побили? Или, не дай Бог, педофил подобрал? Да у них в должностных обязанностях прямо прописано: потерявшихся детей возвращать родителям. Где родители? Нет родителей.

Но! Сами они этого сделать не могут. Нет квалификации обращаться с детьми. Они подходят к мальчику: «Ты чей? Где твои папа и мама?».

Мальчик говорит: «Не знаю». После этого, согласно должностной инструкции, патруль вызывает специалиста. Вот откуда «третий член патруля»: женщина в повседневной строевой форме. Это сотрудник детской комнаты полиции, дипломированный педагог.

На фотографии видно: она что-то записывает. Что? Паспортные данные?! Нет. Что бы доставить ребенка по адресу, надо знать, кому и куда. Мальчик, как твоих родителей зовут? А тебя? А где ты живешь? Все это время ребенок стоит спокойный. Никто его за руки не хватает, на него матом не орет. И тут на сцене появляются двое из ларца.

Я уверен, если мальчик сказал бы: «Вот моя мама», патруль с облегчением сказал бы: «Мамаша, внимательнее надо быть, а не шарахаться черт-те где». Но мальчик молчит. Поставьте себя на место полицейских. Появляется тетка непонятной наружности и заявляет: «Это мой сын». Но сын этого не отвергает и не подтверждает. Вы оставите ей ребенка?

Полицейские увозят ребенка, который начинает визжать и брыкаться, тетка обзывается и брыкается, папаша брыкается и обзывается. А в отделении выясняется: мамаша-то ненастоящая. Действительно просто тетка.

Спектакль разыгран как по нотам. Что бы ни сделали полицейские — они себя дискредитировали. Детская тема, Шекспир, полицейский произвол, униженные родители, трогательные стишки из детских уст… Актеры подобраны, сценарий великолепен, импровизация приветствуется. В результате всем ясно, что Путин ненавидит детей и Шекспира... Новый минусовый уровень либерального дна достигнут.

А теперь кидайте в меня камни. Или включите мозги.