Китайские инвесторы назвали условия строительства подводного тоннеля в Крым

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Симферополь, 27 мая. Китайские инвесторы заинтересовались проектом строительства тоннеля через Керченский пролив, заявил глава крымского МЭР Андрей Мельников.

Евразийский деловой совет обратился к властям Крыма, предложив одновременно с Керченским мостом построить тоннель за счет частных инвестиций, а передвижение по объекту сделать платным. «Те технологии, которые могут китайские предприниматели предложить, они говорят, что могут это сделать с достаточно скромными затратами»,— прокомментировал крымский чиновник Андрей Мельников в интервью радио «Спутник в Крыму». При этом он отметил, что Китай интересует строительство инфраструктуры, поскольку это большие объемы инвестиций.