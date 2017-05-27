Смерть Бжезинского, или несколько слов о Четвертом рейхе

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Ходят слухи, что Збигнев Бжезинский скончался, будучи потрясен известием о том, что на саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп отказался безусловно подтверждать принцип коллективной безопасности участников Североатлантического альянса, поставив реализацию данного принципа в зависимость от выполнения ими своих финансовых обязательств. Тем самым 45-й президент США подписал смертный приговор всем концепциям бывшего (1977-1981) советника 39-го президента США Джимми Картера по национальной безопасности. Так совпало. Под эпохой «однополярного мира» Pax Americana 25-26 мая 2017 года была подведена жирная двойная черта. И теперь мы можем увидеть эту эпоху другими глазами.

#HailToTheChief, или Спасибо тебе, Милка!

Дочь Бжезинского Милка завершила свою запись о печальном для нее и других родственников «железного Збига» событии показательным хэштегом #HailToTheChief. Поневоле вспомнился эпизод из телесериала «Семнадцать мгновений весны» (Милка его явно не смотрела и не знает), где шеф гестапо «папаша Мюллер» говорит Штирлицу: «Как только где-нибудь вместо слова «Здравствуйте!» скажут «Хайль!» — в чей-то персональный адрес — знайте: там нас ждут, оттуда мы начнем свое великое возрождение».

My father passed away peacefully tonight. He was known to his friends as Zbig, to his grandchildren as Chief and to his wife as the enduring love of her life. I just knew his as the most inspiring, loving and devoted father any girl could ever have. I love you Dad❤️ #HailToTheChief A post shared by Mika Brzezinski (@mikabrzezinski) on May 26, 2017 at 7:09pm PDT

Казалось бы — мелочь, пустяк, но это такая мелочь и такой пустяк, которые все расставляют на свои места. Окончательно и бесповоротно. Спасибо тебе, Милка! Ты одной фразой объяснила всю послевоенную историю мира — историю, в которой немалую роль сыграл твой отец. Наверное, он был хорошим отцом и дедом, а также добрым католиком. Несомненно, он был блестящим профессионалом. И да, он был фашистом в полном смысле этого слова, раз так воспитал своих детей, раз так выучил Мадлен Олбрайт и Кондолизу Райс, раз так ненавидел Россию? Хоть в форме Российской империи, хоть в форме Советского Союза, хоть в форме Российской Федерации.

Западная «демократия» = «рыночный фашизм»

Не надо думать, что в 1945 году Объединенные Нации победили фашизм. Не надо думать, что демократические страны мира во главе с США и Великобританией были вынуждены временно пойти на союз с меньшим злом — сталинским тоталитаризмом, чтобы одолеть большее зло — гитлеровский тоталитаризм. Высадка союзников в Италии, а затем в Нормандии была операцией спасения фашизма для трансформации уже обреченного нацистского Третьего рейха в «демократический» Четвертый рейх. Носители именно фашистской идеологии, включая Збигнева Бжезинского, стали определять действия «коллективного Запада». Да, место «белокурой бестии» — сверхчеловека арийской расы заняли «новые кочевники» — миллионеры и миллиардеры глобального рынка. Это, вне всякого сомнения, важный, но лишь камуфляж, маскирующий близость, а то и полное тождество внутренней сущности. Выживает и должен выжить только сильнейший. Остальные — пыль на дорогах человеческой истории.

Посмотрите на послевоенную историю «коллективного Запада» как на историю Четвертого Рейха: «Новый мировой порядок во главе с США — против России, за счет России и на обломках России» (чеканная формулировка Збигнева Бжезинского). Посмотрите с этой точки зрения на бывшую Украину — и вы наверняка поймете, чего не видели и не могли увидеть раньше. «Если на клетке слона прочтешь надпись «буйвол» — не верь глазам своим!» — предупреждал, вроде бы шутя, незабвенный Козьма Прутков. Но мы, прочитав на клетке фашизма «демократия», — поверили своим глазам. Как? Да вот так, чтобы воспринималась в качестве истины только надпись:

Это мальчик. Поверьте, юбочка, реснички и косички, которые вы здесь тоже видите, ничего не значат. Этот мальчик просто хорошо маскируется под девочку, поскольку у него трансгендерная ориентация. Но это — мальчик, мальчик и мальчик, только мальчик, ничего, кроме мальчика. А все западные политики, как один, — демократы и человеколюбцы. Фашистов среди них нет и быть не может. А если они кого-то где-то посжигают напалмом или «коктейлями Молотова», — то это лишь во имя демократии, гуманизма и прав человека…

«Глубинное государство» = Четвертый рейх

То таинственное «глубинное государство», которое сегодня в США и по всему миру атакует и демонизирует Дональда Трампа, нужно прежде всего назвать его истинным именем — Четвертый рейх. Совсем недавно оно же демонизировало и продолжает демонизировать Россию и президента Путина. Еще раньше оно демонизировало Советский Союз как «империю зла». Еще раньше оно создавало НАТО. Еще раньше оно попросту было Третьим рейхом.

Возможно, это назовут пропагандистским штампом, не имеющим ничего общего с реальностью. Нет, это пока всего лишь рабочая гипотеза относительно формулы базовой идейно-политической функции — формулы, исходя из которой, можно будет рассчитать множество различных производных данной функции: первого, второго и т.д. порядков.

Покойный ныне Збигнев Бжезинский был одним из главных мастеров демократического «платья» для фашистского «короля». Не таким, как в сказке Андерсена, а таким, который заставлял множество людей поверить в то, что они видят на «коллективном Западе» не перелицованный эсэсовский мундир, а удобную для работы и достойную для торжеств модель современной высокой моды. Полноценная замена ему «по ту сторону фронта» вряд ли найдется. Это был достойный враг.