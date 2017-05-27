Хорошо забытое старое: Volkswagen возродит бренд «Москвич»

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Москва, 27 мая. Автоконцерн Volkswagen Group собирается возродить автомобиль марки «Москвич» специально для рынка России и Восточной Европы.

Последний экземпляр Москвич-2141 был выпущен в 2001 году. Спустя девять лет предприятие было полностью ликвидировано из-за банкротства.

Несколько лет назад Volkswagen выкупил права на «Moskvich». По данным СМИ, маркетологи обратили внимание на марку «Москвич», поскольку хотели выпустить бюджетный автомобиль для России и Восточной Европы. На данный момент официального подтверждения нет, но СМИ утверждают, что производство могут запустить на Калужском заводе.

Окончательного решения руководство немецкой компании еще не приняло. Срок действия прав на российскую марку истекает через пять лет.