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Хорошо забытое старое: Volkswagen возродит бренд «Москвич»

Хорошо забытое старое: Volkswagen возродит бренд «Москвич»

17:35  27 Мая 2017
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Хорошо забытое старое: Volkswagen возродит бренд «Москвич»

Москва, 27 мая. Автоконцерн Volkswagen Group собирается возродить автомобиль марки «Москвич» специально для рынка России и Восточной Европы. 

Последний экземпляр Москвич-2141 был выпущен в 2001 году. Спустя девять лет предприятие было полностью ликвидировано из-за банкротства. 

Несколько лет назад Volkswagen выкупил права на «Moskvich». По данным СМИ, маркетологи обратили внимание на марку «Москвич», поскольку хотели выпустить бюджетный автомобиль для России и Восточной Европы. На данный момент официального подтверждения нет, но СМИ утверждают, что производство могут запустить на Калужском заводе.

Хорошо забытое старое: Volkswagen возродит бренд «Москвич»

Окончательного решения руководство немецкой компании еще не приняло. Срок действия прав на российскую марку истекает через пять лет.

#volkswagen #москвич
Олеся Волкова
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