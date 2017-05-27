Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Экономика
Ford может начать сборку кроссовера EcoSport под Петербургом

Ford может начать сборку кроссовера EcoSport под Петербургом

17:26  27 Мая 2017
143

Ford может начать сборку кроссовера EcoSport под Петербургом

Петербург, 27 мая. Американский автоконцерн Ford может организовать сборку популярного кроссовера EcoSport на заводе во Всеволожске. С подобными предложением к представителям компании обратился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По его словам, подобный шаг позволит дозагрузить конвейер и выпустить на российский рынок пользующуюся спросом модель. Кроме того, глава региона надеется, что расширение модельного ряда оживит автомобильный рынок в целом. Отметим, что на сегодняшний день на заводе Ford во Всеволожске осуществляется сборочное производство моделей Focus и Mondeo.

#дрозденко
Геннадий Плющев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть