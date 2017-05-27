Ford может начать сборку кроссовера EcoSport под Петербургом

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Петербург, 27 мая. Американский автоконцерн Ford может организовать сборку популярного кроссовера EcoSport на заводе во Всеволожске. С подобными предложением к представителям компании обратился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По его словам, подобный шаг позволит дозагрузить конвейер и выпустить на российский рынок пользующуюся спросом модель. Кроме того, глава региона надеется, что расширение модельного ряда оживит автомобильный рынок в целом. Отметим, что на сегодняшний день на заводе Ford во Всеволожске осуществляется сборочное производство моделей Focus и Mondeo.