Pepsi будет использовать червей для производства своей продукции

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Москва, 27 мая. Компания Pepsi намерена использовать червей для производства продукции бренда. Ее представители уже приступили к опытам.

Pepsi направила запрос на получение патента по использованию белков, получаемых из червей, грибов и насекомых. Они могут применяться для производства снеков, таких как чипсы и другие закуски. Ранее данный подход использовался для производства кормов для животных.

В настоящее время отдел исследований компании тестирует белки, производимые червями. Также компания намерена использовать при производстве своей продукции сою, горох и водные растения.