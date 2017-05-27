Эксперты назвали топ-5 самых дорогих люксовых автомобилей 2017 года

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Вашингтон, 27 мая. В текущем году многие производители люксовых авто выпустили на рынок дорогие модели, в связи с этим эксперты представили пятерку самых дорогих машин года.

Одним из самых скоростных и дорогих авто 2017 года является Lamborghini Huracan Performante, он может развивать скорость до 325 км/ч и обойдется покупателям в 232 000 евро. Далее лимитированная серия – всего 99 штук Mercedes-Maybach Landaulet G650, поэтому его ценник — 300 000 евро.

В буквальном смысле бриллиантовый Rolls-Royce, кузов которого покрыт краской с тысячью мелких драгоценных камней, стоит не менее 300 000 долларов. И, конечно Ferrari 812 Superfast, который сможет набрать до 100 км/ч менее чем за 3,0 секунды, его оценили в 320 000 евро. Отметим, что в пятерку самых дорогих моделей вошел и новый McLaren 720S, которого оценили в 210 000 фунтов стерлингов.