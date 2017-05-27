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Происшествия
Грузовик без тормозов насмерть сбил женщину с младенцем на детской площадке в Крыму

Грузовик без тормозов насмерть сбил женщину с младенцем на детской площадке в Крыму

17:13  27 Мая 2017
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Грузовик без тормозов насмерть сбил женщину с младенцем на детской площадке в Крыму

Ялта, 27 мая. Грузовик «КамАЗ» в Крыму на полной скорости въехал на территорию детской площадки, сбив женщину с коляской. Авария произошла в поселке Мансарда недалеко от Ялты.

Согласно предварительным данным, у грузовой машины отказали тормоза, когда она спускалась вниз по склону. Водитель не смог справиться с управлением и сбил женщину, которая прогуливалась с младенцем. От полученных травм женщина и ребенок скончались. Сам водитель грузовика, а также пятилетний мальчик и четырехлетняя девочка получили травмы.

«У грузового автомобиля на крутом спуске отказали тормоза, на большой скорости он съехал с проезжей части и, сбивая пешеходов, врезался в бетонную опорную стену», — пояснили в региональном управлении МВД РФ.

Геннадий Плющев
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