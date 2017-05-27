Сирия сегодня: ВКС РФ атакуют ИГ под Пальмирой, «тигры» наступают к востоку от Алеппо

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Сирия, 27 мая. «Тигры» освободили 11 селений к востоку от Алеппо. ВКС РФ и сирийская армия наносят удар по ИГ* под Пальмирой. Террористы сражаются друг с другом на ливанской границе. Путин и Эрдоган обсудили зоны деэскалации на территории САР. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Марш-бросок в Алеппо

Наступательные действия Сирийской Арабской Армии (САА) в сельской местности на востоке провинции Алеппо продолжаются. Сегодня утром правительственные войска одержали ряд громких побед. В результате стремительного броска на юг военным удалось освободить сразу 11 селений и деревень, расположенных на берегу соляного озера Джаббул (Jabbul). Главную роль в молниеносной военной операции сыграли бойцы специального подразделения сирийской армии — «Силы тигра».

Под полный контроль правительства вернулись населенные пункты Мавалех Сагира, Мавалех Кабир, Мустариха, Батусия, Рамадания, таусат, Хибрат Хассун, Шиха, Эйсс и Вади Мавалех. Сейчас «Силы тигра» и поддерживающие подразделение бойцы народного ополчения близки к тому, чтобы соединиться с контингентом правительственных войск, размещенных на автотрассе между городами Алеппо и Ханассер.

К югу от Пальмиры

Параллельно с тем правительственные войска также ведут наступление под Пальмирой. Один фронт боев на юго-западе от древнего города уже приблизился непосредственно к границе провинций Хама и Хомс.

Так, правительственные войска методично приближаются к удерживаемому террористами ИГ (запрещено в РФ) населенному пункту Хунайфис (Khunayfis). Бои за окрестные селения идут каждый день. Только сегодня сирийской армии удалось освободить от боевиков деревню Аль-Алияния (Al-Aliyaniyah).

ВКС РФ наносят удар по ИГ

Боевая авиация ВКС РФ уничтожила более 120 боевиков «Исламского государства»*, которые пытались прорваться из провинции Ракка в район Пальмиры. Благодаря успешным действиям российских военных, террористы, наряду с потерями в живой силе, лишились также массы боевой техники и вооружения. В ходе авианалета самолеты ВКС РФ разбомбили автоколонну боевиков, уничтожив 32 пикапа, оснащенных крупнокалиберными пулеметами.

Согласно официальному сообщению Минобороны РФ, дальнейшие попытки «Исламского государства» перекинуть силы в окрестности Пальмиры также будут жестко пресекаться.

Терроризм пожирает сам себя

Неподалеку от сирийско-ливанской границы боевики двух запрещенных в РФ террористических группировок «Исламское государство» и «Хайят Тахрир Аль-Шам» вступили в ожесточенную битву между собой.

В районе Джуруд Арсал (Juroud Arsal) силы ИГ атаковали позиции конкурирующей организации джихадистов. Наступление началось ночью и продолжалось до утра. В итоге боевикам «Хайят Тахрир Аль-Шам» удалось удержать свои опорные пункты, тем не менее обе террористические организации понесли значительные человеческие потери.

Новостное агентство Al-Masdar сообщает о более чем трех десятках погибших сторонников ИГ. В числе прочих было убито и пять полевых командиров, руководивших неудавшимся наступлением. В свою очередь, обороняющаяся сторона — «Хайят Тахрир Аль-Шам» — недосчиталась убитыми 11 человек.

Зоны деэскалации

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии сегодня в ходе телефонных переговоров. Национальные лидеры двух стран отметили важность скорейшего согласования практических нюансов меморандума о создании на территории Сирийской Арабской Республики зон деэскалации. Стороны подчеркнули, что зоны деэскалации способствуют усилению режима прекращения боевых действий, а также повысят эффективность межсирийских переговоров в женевском и астанинском форматах.

* Организация запрещена на территории РФ.