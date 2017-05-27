Около тысячи москвичей вышли на митинг о реновации
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Москва, 27 мая. Порядка тысячи человек принимают участие в митинге о реновации на Суворовской площади в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
По данным организаторов, планировалось, что в митинге примут участие до 1,5 тысячи человек. Безопасность в ходе акции обеспечивают сотрудники МВД и Росгвардии.
Участники митинга подняли вопросы о реновации, точечной застройки, платных парковок и расходования бюджетных средств.
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