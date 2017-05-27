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Спорт
Новым спортивным директором ФК «Зенит» стал функционер Сарсания

Новым спортивным директором ФК «Зенит» стал функционер Сарсания

17:17  27 Мая 2017
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Новым спортивным директором ФК «Зенит» стал функционер Сарсания

Санкт-Петербург, 27 мая. Экс-футболист, тренер Константин Сарсания стал новым спортивным директором ФК «Зенит», об этом говорится в сообщении на сайте петербургского футбольного клуба.

Спортивным директором петербургского футбольного клуба стал Константин Сарсания, который занимал эту же должность в 2006 году. Известно, что с 2008 года функционер стал советником президента «Зенита» по вопросам трансферной и селекционной политики. «Сине-бело-голубые поздравляют Константина Сергеевича с возвращением в «Зенит» и желают профессиональных успехов вместе с командой в новом сезоне», — отмечается в сообщении на сайте клуба. Отметим, что накануне Сергей Фурсенко был назначен на президентский пост «Зенита». Ранее итальянца Роберто Манчини называли как главного кандидата в качестве наставника сине-бело-голубых.

Новым спортивным директором ФК «Зенит» стал функционер Сарсания

Ирина Селезнева
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