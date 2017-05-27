Страны G7 готовы работать с Россией по урегулированию конфликта в Сирии
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Таормина (Италия), 27 мая. Страны «Большой семерки» заявили о готовности сотрудничать с Россией для урегулирования конфликта в Сирии. Соответствующее заявление содержится в тексте итоговой декларации, подписанной на саммите G7 в Италии.
«Если Россия будет использовать свое влияние в позитивном ключе, мы готовы работать с ней над разрешением кризиса в Сирии с целью достижения политического урегулирования», — говорится в документе.
Отметим, что свои подписи под декларацией оставили лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.
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