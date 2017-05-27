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Общество
Московская полиция рассказала о семье читавшего стихи мальчика-попрошайки

Московская полиция рассказала о семье читавшего стихи мальчика-попрошайки

16:46  27 Мая 2017
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Московская полиция рассказала о семье читавшего стихи мальчика-попрошайки

Москва, 27 мая. Семья девятилетнего мальчика-попрошайки, который было задержан в Москве, не стоит на учете в столичном департаменте труда и социальной защиты населения.

«Ребенок не сирота, не из нашего учреждения, семья на учете не состоит», — пояснили агентству РИА Новости в ведомстве.

Ранее сообщалось, что полиция задержала на Воздвиженке девятилетнего мальчика, который просил у прохожих деньги, читая им стихи. Следственные органы инициировали проверку по данному факту, чтобы дать инциденту правовую оценку. 

Геннадий Плющев
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