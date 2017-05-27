Московская полиция рассказала о семье читавшего стихи мальчика-попрошайки

В Избранное

Скопировать

Москва, 27 мая. Семья девятилетнего мальчика-попрошайки, который было задержан в Москве, не стоит на учете в столичном департаменте труда и социальной защиты населения.

«Ребенок не сирота, не из нашего учреждения, семья на учете не состоит», — пояснили агентству РИА Новости в ведомстве.

Ранее сообщалось, что полиция задержала на Воздвиженке девятилетнего мальчика, который просил у прохожих деньги, читая им стихи. Следственные органы инициировали проверку по данному факту, чтобы дать инциденту правовую оценку.