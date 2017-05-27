Страны «Большой семерки» готовы ужесточить санкции против России
Таормина (Италия), 27 мая. Страны «Большой семерки» (G7) готовы усилить антироссийские санкции, если того потребует развитие ситуации на украинском направлении. Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи.
В документе отмена санкций связана с выполнением обязательств России по минским соглашениям.
«Мы готовы принять новые ограничительные меры, чтобы повысить цену для России, если ее собственные действия потребуют этого», — заявили лидеры стран G7.
Вместе с тем, страны «Большой семерки» обратили внимание на важность взаимодействия с Россией в целях разрешения кризисов и борьбы с терроризмом.
Российская сторона неоднократно заявляла, что термин «выполнение минских соглашений» к ней неприменимо, поскольку она не является участницей конфликта в Донбассе; конфликт носит внутриукраинский характер. Москва выступает лишь в качестве посредника, способствует диалогу между Киевом и народными республиками.
Что касается присоединения Крыма, то оно произошло в результате свободного волеизъявления жителей полуострова — более 95% пришедших на избирательные участки проголосовали за воссоединение с Россией, при этом явка превысила 90%.