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Таормина (Италия), 27 мая. Страны «Большой семерки» (G7) готовы усилить антироссийские санкции, если того потребует развитие ситуации на украинском направлении. Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи.

В документе отмена санкций связана с выполнением обязательств России по минским соглашениям.

«Мы готовы принять новые ограничительные меры, чтобы повысить цену для России, если ее собственные действия потребуют этого», — заявили лидеры стран G7.

Вместе с тем, страны «Большой семерки» обратили внимание на важность взаимодействия с Россией в целях разрешения кризисов и борьбы с терроризмом.

Российская сторона неоднократно заявляла, что термин «выполнение минских соглашений» к ней неприменимо, поскольку она не является участницей конфликта в Донбассе; конфликт носит внутриукраинский характер. Москва выступает лишь в качестве посредника, способствует диалогу между Киевом и народными республиками.

Что касается присоединения Крыма, то оно произошло в результате свободного волеизъявления жителей полуострова — более 95% пришедших на избирательные участки проголосовали за воссоединение с Россией, при этом явка превысила 90%.