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Политика
Эрдоган заявил о договоренности с ЕС восстановить отношения за год

Эрдоган заявил о договоренности с ЕС восстановить отношения за год

16:39  27 Мая 2017
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Эрдоган заявил о договоренности с ЕС восстановить отношения за год

Анкара, 27 мая. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что Турция и Евросоюз пришли к договоренности относительно плана действий на год для восстановления переживающих кризис отношений.

На полях состоявшегося саммита НАТО президент Турции Реджеп Эрдоган провел встречи с лидерами стран Евросоюза, а также с главами Евросовета и Еврокомиссии Дональдом Туском и Жан-Клодом Юнкером. «Мы получили от них календарь на 12 месяцев. Согласно ему мы сделаем определенные шаги», —  сказал он журналистам после возвращения из Брюсселя, его слова приводит издание Haberturk. Эрдоган пояснил, что речь идет о либерализации визового режима для граждан Турции со стороны ЕС, а также о финансовой помощи Брюсселя в вопросе приема беженцев турецкой стороной.

Ирина Селезнева
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