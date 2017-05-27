Эрдоган заявил о договоренности с ЕС восстановить отношения за год

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Анкара, 27 мая. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что Турция и Евросоюз пришли к договоренности относительно плана действий на год для восстановления переживающих кризис отношений.

На полях состоявшегося саммита НАТО президент Турции Реджеп Эрдоган провел встречи с лидерами стран Евросоюза, а также с главами Евросовета и Еврокомиссии Дональдом Туском и Жан-Клодом Юнкером. «Мы получили от них календарь на 12 месяцев. Согласно ему мы сделаем определенные шаги», — сказал он журналистам после возвращения из Брюсселя, его слова приводит издание Haberturk. Эрдоган пояснил, что речь идет о либерализации визового режима для граждан Турции со стороны ЕС, а также о финансовой помощи Брюсселя в вопросе приема беженцев турецкой стороной.