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Компьютерный сбой привел к отмене всех рейсов British Airways в «Хитроу» и «Гатвик»

Компьютерный сбой привел к отмене всех рейсов British Airways в «Хитроу» и «Гатвик»

16:29  27 Мая 2017
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Компьютерный сбой привел к отмене всех рейсов British Airways в «Хитроу» и «Гатвик»

Лондон, 27 мая. Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить все рейсы в «Хитроу» и «Гатвик» из-за компьютерного сбоя. Отмененными оказались субботние рейсы до 18.00 часов по местному времени.

«В основной IT системе произошли неполадки, что обернулось серьезными последствиями для наших рейсов по всему миру», — пояснили в авиакомпании.

Представители British Airways принесли извинения за неудобства и заверили, что уже работают над решением проблемы вместе со специалистами аэропорта «Хитроу». Как сообщает «Би-Би-Си», пока что нет никаких свидетельств в пользу версии о хакерской атаке.

Геннадий Плющев
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