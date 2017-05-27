Неделя СМИ провинции Хубэй открылась в Питере: как дружит пятая власть России и Китая. ФАН-ТВ

В Избранное

Скопировать

Неделя медиа провинции Хубэй проходит в Петербурге в рамках года российских и китайских СМИ. Правительства обеих стран считают средства массовой информации довольно серьезным инструментом, помогающим в развитии взаимовыгодных и полезных отношений. Медиа-холдинг «Хубэй Жибао» является одним из крупнейших не только в Китае, но и во всем в мире. В него входят десятки газет, периодических изданий, веб-сайтов и более полусотни дочерних компаний. Руководители и сотрудники медиа-носителей корпорации, а также представители власти и различных отраслей бизнеса (в общей сложности 103 человека) вошли в состав делегации, прибывшей в Северную столицу из Поднебесной – на деловую и одновременно дружескую встречу, которая состоялась в Российско-Китайском бизнес-парке (на территории ВК «Ленэкспо»).

Кроме того, в одном из павильонов парка открылась огромная медиа-выставка провинции Хубэй, демонстрирующая образцы печати, кинематографа, интернет-СМИ и многого другого. Принимающей стороне во главе с генеральным директором Российско-Китайского бизнес-парка г-ном Чэнь Чжиганом довелось не только осмотреть экспозицию, но и узнать историю становления многих представленных СМИ из первых уст. На глобальном мероприятии побывала съемочная группа ФАН-ТВ.

– Мы приехали сюда ради дружбы и сотрудничества, – рассказал съемочной группе ФАН-ТВ Чжан Лянчэн, секретарь партийной группы руководства, директор управления общественного телерадиовещания и журналистики провинции Хубэй. – Надеемся, что за эту неделю китайских СМИ у нас получится укрепить отношения между Петербургом и провинцией Хубэй и сотрудничество между Россией и Китаем в целом. Мы, в принципе, не очень отличаемся друг от друга. У всех журналистов одна цель: все работают для того, чтобы распространять голос своих стран по миру. Но всё равно, я думаю, что у российских коллег есть определенный передовой опыт, который нам стоит брать в пример.

Смотрите также: Робот-гуманоид станцевал «Gangnam Style» на фестивале TECH Weekend в Питере. ФАН-ТВ

О значимости проходящего мероприятия корреспонденту ФАН-ТВ рассказал глава Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев:

– Это не первое мероприятие, но из тех, что связаны с журналистикой, в таком объеме проводится впервые. Хубэй – одна из ведущих и старейших провинций – смогла очень быстро организовать две выставке. В Москве (на очень хорошем уровне) и здесь (в Петербурге, в Российско-Китайском бизнес-парке, – прим. ред.). Есть неоценимые вещи. Что, например, важно лично для меня и для города? То, что очень большой стенд был уделен Великой Отечественной войне и участию советских военных летчиков в борьбе и освобождении китайского народа.

– Какие плоды может принести обмен опытом именно в журналистской среде?

– Мы же все знаем, что такое журналистика. Это пятая власть. Без нее, во-первых, просто не обойтись. И во-вторых, наверное, самое главное из того, что мы делаем: всё это может войти в массы, к людям. Тогда и понимание будет значительно ускоряться.

В ходе деловой части мероприятия спикеры не раз подчеркнули важность обмена разноплановым опытом, в особенности культурным, социальным и медийным. Это найдет свою роль и в развитии таких масштабных стратегий, как «Новый Шелковый путь», «Содружество великих рек» и других, уверены участники встречи.

Итогом же мероприятия в Петербурге стало подписание на площадке Российско-Китайского бизнес-парка целой серии двусторонних меморандумов и соглашений о сотрудничестве.

Смотрите также: Глава российско-китайского сообщества в Питере: Мы знаем, что Путин и Си Цзиньпин обсудят в Пекине. ФАН-ТВ

Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.