Власти Великобритании понизили уровень террористической угрозы в стране

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Лондон, 27 мая. Власти Соединенного Королевства приняли решение снизить уровень террористической угрозы с «критического» до «крайне серьезного», сообщила британский премьер Тереза Мэй.

Британские власти снизили уровень террористической угрозы с критического» до «крайне серьезного», что означает отзыв военных, которые ранее оказывали помощь правоохранительным органам. Об этом сообщила глава британского правительства Тереза Мэй, ее слова передает Reuters.

В заявлении Мэй говорится, что решение было принято после рейдов, совершенных полицией после теракта в Манчестере. Напомним, что теракт произошел после концерта певицы Арианы Гранде в ночь на 23 мая, в результате погибли 23 человека. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал теракт «атакой на молодость».