Албин объяснил, почему стадион на Крестовском «не такой уже и дорогой, как кажется»

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Москва, 27 мая. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что новый стадион «Зенита» на Крестовском острове «не такой уж и дорогой», как кажется.

Албин подчеркнул, что расхожее мнение о том, что «Зенит Арена» является чрезвычайно дорогим проектом, — это стереотип и заблуждение, и если пересчитать затраты на место или квадратный метр, получится вполне адекватная цена.

«Не такой уж он (стадион. — Прим. ФАН) и дорогой, как кажется», — заявил Албин в интервью «Аргументам и фактам».

Повышение стоимости строительства Албин объяснил изменениями проектных решений, которые, в свою очередь, подстраивались под требования ФИФА.

«Сначала в качестве рабочего проекта был принят вариант «лайт» — относительно небольшой и относительно дешевый стадион. Потом родились технические решения с выкатным полем и раздвижной кровлей», — пояснил чиновник.

По словам Албина, итоговая стоимость возведения стадиона составила около 43 млрд рублей. При этом город судится с прежним генподрядчиком, и если выигрывает, вернет 3,6 млрд рублей и дополнительно около миллиарда за «переделки, которые пришлось «подчищать».