Очень непредсказумые парни: Лавров оценил шансы РФ на Кубке конфедерации

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Москва, 27 мая. Министр иностранных дел России Лавров признался, что ему трудно спрогнозировать, как покажут себя российские футболисты на Кубке конфедерации, поскольку их игра всегда непредсказуемая.

«Что касается российской команды, я не могу прогнозировать, они очень непредсказуемые парни. Все будет зависеть от того, как мы будем играть, и как встретим наших гостей. Я уверен, что мы будем очень гостеприимны», — пояснил он RT на русском.

Напомним, что Кубок конфедерации пройдет в России 17 июня — 2 июля. Матчи будут проходить в Казани, Сочи, Петербурге и Москве.