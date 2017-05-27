Губернатор Петербурга открыл ведущий к новому стадиону Яхтенный мост

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Санкт-Петербург, 27 мая. В День города в северной столице состоялась церемония открытия Яхтенного моста, соединяющего Крестовский остров и Приморский район.

Яхтенный мост, открытый сегодня в Петербурге, возводился в рамках проекта подготовки города к проведению Кубка конфедераций и ЧМ-2018. Известно, что мост стал самой длинной и высокой пешеходной переправой в городе – его длина составляет 940 метров. Для велосипедистов здесь предусмотрена специальная дорожка из асфальта красного цвета, пешеходы могут передвигаться на дорожках черного и синего цвета. Только машины экстренных служб могут использовать мост для проезда. На массовых спортивных мероприятиях Яхтенный мост способен пропускать до 24 тысяч человек в час.