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Новости Сирии
Дамаск резко осудил теракт ИГ против христиан-коптов в Египте

Дамаск резко осудил теракт ИГ против христиан-коптов в Египте

16:47  27 Мая 2017
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Дамаск резко осудил теракт ИГ против христиан-коптов в Египте

Дамаск, 27 мая. Дамаск решительно осуждает теракт «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*; запрещено в РФ) в отношении христиан-коптов в Египте, в результате которого погибли около 30 человек. Об этом заявили в МИД Сирии.

«МИД Сирии категорически осуждает теракт, направленный против паломников в Эль-Минье, который привел к гибели 29 человек, включая детей и женщин, и привело к ранению остальных», — говорится в заявлении.

Ранее ИГ взяло на себя ответственность за теракт, совершенный в провинции Эль-Минья в Египте, где был обстрелян автобус, ехавший в монастырь на экскурсию.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #дамаск #игил #теракт #египет
Катерина Михайлиди
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