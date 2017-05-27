В России за три месяца изъяли 5 млн литров контрафактного алкоголя

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Москва, 27 мая. Не менее 5 млн литров нелегального алкоголя и спиртосодержащей продукции было изъято в России в первом квартале этого года. Такую информацию привели в субботу в Росалкогольрегулировании.

По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 117% — в 2016 году было изъято 2,3 млн литров. Специалисты пояснили, что чаще всего злоумышленники подделывают крепкие алкогольные напитки — водку, коньяк и виски.

«Успешные контрольные мероприятия, которые мы видим по итогам прошлого года и в I квартале этого года, — следствие того, что взаимодействие осуществляется на высоком уровне и наши коллеги из МВД, ФСБ, прокуратуры и ФНС открыты для него», — пояснили RT на русском в Росалкогольрегулировании.