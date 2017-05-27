Гигантские обломки кометы Энке обрушатся на Землю в 2022 году

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Прага, 27 мая. Обломки кометы Энке приближаются к Земле. При падении они смогут стереть с лица планеты целые континенты. Об этом предупреждают специалисты из Института астрономии Чешской академии наук, передает Daily Mail.

Ежегодно осенью жители Земли могут наблюдать метеоритный поток Тауриды. Тауриды представляют собой метеорные частицы, выделившиеся в прошлом из кометы Энке (она получила свое название в честь астронома, который открыл ее в 1819 году).

Изучив метеоритный поток, ученые пришли к выводу, что многие из космических обломков могут представлять опасность для Земли. В частности, были открыты два ранее неизвестных астероида — 2015 TX24 и 2005 UR. Эти астероиды являются достаточно крупными — около 200–300 метров в диаметре — и теоретически могут столкнуться с Землей. В этом случае они уничтожат целые континенты.

Земля проходит через потенциально опасный поток раз в несколько лет. По оценкам астрономов, наиболее опасными в этом плане станут 2022, 2025, 2032 и 2039 гг.