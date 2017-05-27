«Джебхат ан-Нусра» уничтожила 33 боевика ИГ в Эрсале

В Избранное

Скопировать

Дамаск, 27 мая. Бойцы запрещенной «Джебхат ан-Нусры» в ходе боев в горном районе Эрсаль на сирийско-ливанской границе нанесли большие потери боевикам ИГ*, уничтожив 33 террориста.

Военно-информационный центр правительственных сил Сирии сообщил, что боевики ИГ (группировка«Исламское государство»* запрещена в РФ) напали на позиции «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в районе Эрсаль, после чего стороны вступили в ожесточенное боестолкновение. В результате террористы «ан-Нусры» уничтожили 33 боевика ИГИЛ*. Известно, что обе группировки используют данный район на ливано-сирийской границе для перевозки оружия, переброски боевиков, организации складов с боеприпасами. Столкновения между террористическими группировками за время конфликта в Сирии не прекращаются.

* Организация запрещена на территории РФ.