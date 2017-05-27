Число подтопленных домов на Ставрополье за сутки выросло в пять раз

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Ставрополь, 27 мая. Ситуация с паводковыми водами в Ставропольском крае продолжает ухудшаться. За сутки число подтопленных домов выросло в пять раз — до 1,8 тыс. Свыше двух тысяч человек были эвакуированы из зоны стихийного бедствия.

Представители МЧС рассказали об отправке более 100 детей в детские оздоровительные лагеря, а также 200 людей преклонного возраста — в санатории и пансионаты.

По словам главы МЧС Владимира Пучкова, всем пострадавшим от паводка будет выплачена материальная помощь. Компенсация из резервного фонда составит 10 тыс. рублей, компенсация за полностью утраченное имущество — 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МЧС.