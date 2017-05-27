Ми-8 совершил жесткую посадку в Хабаровском крае, есть пострадавшие

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Хабаровск, 27 мая. Вертолет Ми-8 с промысловиками и охотниками на борту совершил жесткую посадку в Хабаровском крае, сообщил источник в экстренных службах.

Честный вертолет Ми-8 по предварительным данным с 8 пассажирами на борту совершил жесткую посадку. Известно, что в воздушном судне отказал двигатель, поэтому пилот принял решение о посадке. Отметим, что вертолет сел в районе населенного пункта Восток. Региональная служба МЧС связалась с командиром вертолета. В спасательном ведомстве отметили, что погибших нет, пострадал один человек.