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Происшествия
Ми-8 совершил жесткую посадку в Хабаровском крае, есть пострадавшие

Ми-8 совершил жесткую посадку в Хабаровском крае, есть пострадавшие

15:40  27 Мая 2017
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Ми-8 совершил жесткую посадку в Хабаровском крае, есть пострадавшие

Хабаровск, 27 мая. Вертолет Ми-8 с промысловиками и охотниками на борту  совершил жесткую посадку в Хабаровском крае, сообщил источник в экстренных службах.

Честный вертолет Ми-8 по предварительным данным с 8 пассажирами на борту совершил жесткую посадку. Известно, что в воздушном судне отказал двигатель, поэтому пилот принял решение о посадке. Отметим, что вертолет сел в районе населенного пункта Восток. Региональная служба МЧС связалась с командиром вертолета. В спасательном ведомстве отметили, что погибших нет, пострадал один человек. 

Ирина Селезнева
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