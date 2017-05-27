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Общество
Бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» арестовали по обвинению в хищении

Бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» арестовали по обвинению в хищении

16:02  27 Мая 2017
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Бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» арестовали по обвинению в хищении

Москва, 27 мая. Пресненский районный суд Москвы на два месяца арестовал бывшего главного бухгалтера главного бухгалтера театральной компании «Седьмая студия» Нину Масляеву.

Масляевой было предъявлено обвинение в хищении госсредств в «Гоголь-центре». Она останется в СИЗО до 19 июля.

Ранее экс-бухгалтер «Седьмой студии» признала свою вину, сообщает телеканал 360.

Напомним, обыски по делу о хищении 200 млн рублей в театре «Гоголь-центр» и в квартире режиссера Кирилла Серебренникова прошли 23 мая.

#гоголь-центр #седьмая студия #масляева
Катерина Михайлиди
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