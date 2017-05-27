Сирийская армия доставила гуманитарную помощь на восток провинции Алеппо: ФАН публикует видео

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Аль-Кафса (провинция Алеппо, Сирия), 27 мая. Сирийская армия восстанавливает мирную жизнь в селениях на востоке провинции Алеппо.

Саперы ведут работы по разминированию жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и прилегающей к населенным пунктам территорий от мин, оставленных боевиками ИГ* (террористическая организация, запрещенная в России). Правительство Сирийской Арабской Республики (САР) совместно с волонтерами Красного полумесяца доставляют в селения еду, медикаменты, баллоны с бытовым газом и другие предметы первой необходимости.

В редакцию Федерального агентства новостей поступило эксклюзивное видео с места событий. На нем запечатлен момент прибытия в деревню Аль-Кафса (Al Khafsah) правительственного конвоя с гуманитарной помощью, а также процесс ее распределения среди местных жителей.

Поселок Аль-Кафса имеет стратегическое значение, поскольку его водоносная станция снабжает Алеппо, административный центр одноименной провинции, питьевой водой. Пользуясь своим присутствием в регионе, террористы «Исламского государства»* в февраля 2017 года пытались саботировать работу водоносной станции.

* Организация запрещена на территории РФ.