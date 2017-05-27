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Общество
Полтавченко вручил Матвиенко и патриарху Кириллу знаки почетных граждан Петербурга

Полтавченко вручил Матвиенко и патриарху Кириллу знаки почетных граждан Петербурга

15:50  27 Мая 2017
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Полтавченко вручил Матвиенко и патриарху Кириллу знаки почетных граждан Петербурга

Санкт-Петербург, 27 мая. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко вручил патриарху Кириллу и главе Совфеда Валентине Матвиенко знаки почетных граждан Петербурга. Торжественная церемония прошла в ротонде Мариинского дворца. 

Валентина Матвиенко возглавляла пост губернатора Петербурга в 2003-2011 гг. Как отметил нынешний губернатор, Матвиенко продолжает уделять особое внимание Петербургу и на посту председателя Совфеда, в частности, поддерживает важные для города инициативы. 

Что касается патриарха Кирилла, то, как отметил Полтавченко, «очень много сделал и продолжает делать для развития духовного образования» в Петербурге, содействует восстановлению разрушенных и строительству новых храмов. 

Патриарх добавил, что не просто родился в Петербурге, но и «стал тем, кем я стал». 

«Здесь я постигал первые азы жизни. Здесь формировалась моя гражданская позиция», — отметил патриарх. 

#матвиенко #патриарх кирилл
Владимир Багров
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