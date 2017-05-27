Полтавченко вручил Матвиенко и патриарху Кириллу знаки почетных граждан Петербурга

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Санкт-Петербург, 27 мая. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко вручил патриарху Кириллу и главе Совфеда Валентине Матвиенко знаки почетных граждан Петербурга. Торжественная церемония прошла в ротонде Мариинского дворца.

Валентина Матвиенко возглавляла пост губернатора Петербурга в 2003-2011 гг. Как отметил нынешний губернатор, Матвиенко продолжает уделять особое внимание Петербургу и на посту председателя Совфеда, в частности, поддерживает важные для города инициативы.

Что касается патриарха Кирилла, то, как отметил Полтавченко, «очень много сделал и продолжает делать для развития духовного образования» в Петербурге, содействует восстановлению разрушенных и строительству новых храмов.

Патриарх добавил, что не просто родился в Петербурге, но и «стал тем, кем я стал».