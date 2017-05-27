Кинотеатр «Соловей» горит на Краснопресненской улице в Москве

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Москва, 27 мая. Пожар вспыхнул в кинотеатре «Соловей», также известном как «Кинотеатр на Красной Пресне». Здание расположено по адресу улица Дружинниковская, дом 15.

Как сообщает Телеканал 360 со ссылкой на источник в экстренных службах города, возгорание началось на крыше кинотеатра. Сведений о пострадавших не поступало.

Отметим, что это уже не первое происшествие в стенах кинотеатра за последнее время. В марте полиция эвакуировала из «Соловья» 1,5 тыс. человек из-за сообщения о бомбе.