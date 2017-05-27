Путин выразил соболезнования главе Шри-Ланки в связи с жертвами наводнения

В Избранное

Скопировать

Москва, 27 мая. Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования главе Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Майтрипале Сирисене в связи с жертвами и масштабными разрушениями, которые вызвали наводнения, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства Владимир Путин заявил, что в России «разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в телеграмме, направленной главе Шри-Ланки Майтрипале Сирисене в связи с масштабным наводнением. Отметим, что в результате буйства стихии погибли порядка сотни человек, еще столько же пропали без вести. Природная катастрофа вынудила покинуть свои дома около трех тысяч жителей Шри-Ланки.