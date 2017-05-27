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Два истребителя Королевских ВВС Великобритании подняты по тревоге

Два истребителя Королевских ВВС Великобритании подняты по тревоге

15:22  27 Мая 2017
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Два британских истребителя поднялись в воздух по тревоге

Лондон, 27 мая. Два британских истребителя поднялись в воздух с базы Королевских ВВС в Шотландии по тревоге. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на неназванные источники. 

В министерстве обороны Великобритании эту информацию пока никак не комментируют. В то же время Daily Mail сообщает, что причиной для экстренного вылета британских истребителей стал российский самолет, пролетающий недалеко от побережья Великобритании. 

Алексей Громов
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