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Новороссия
В ЛНР рассказали о массовом дезертирстве солдат ВСУ в Донбассе

В ЛНР рассказали о массовом дезертирстве солдат ВСУ в Донбассе

15:05  27 Мая 2017
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В ЛНР рассказали о массовом дезертирстве солдат ВСУ в Донбассе

Луганск, 27 мая. Командование украинской армии направило в Донбасс комиссию для расследования случаев массового дезертирства украинских солдат. Об этом в субботу сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Прибытие комиссии связанно с участившимися случаями массового дезертирства военнослужащих бригады, а также сокрытия фактов дезертирства командирами подразделений», — отметил он.

Марочко подчеркнул, что случаи самовольного оставления службы в рядах украинской армии уже приняло массовый и необратимый характер, передает Луганский информационный центр.

#марочко
Геннадий Плющев
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