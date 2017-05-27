В ЛНР рассказали о массовом дезертирстве солдат ВСУ в Донбассе

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Луганск, 27 мая. Командование украинской армии направило в Донбасс комиссию для расследования случаев массового дезертирства украинских солдат. Об этом в субботу сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Прибытие комиссии связанно с участившимися случаями массового дезертирства военнослужащих бригады, а также сокрытия фактов дезертирства командирами подразделений», — отметил он.

Марочко подчеркнул, что случаи самовольного оставления службы в рядах украинской армии уже приняло массовый и необратимый характер, передает Луганский информационный центр.