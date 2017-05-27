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Экономика
Кудрин назвал сроки стабилизации цены на нефть

Кудрин назвал сроки стабилизации цены на нефть

17:55  27 Мая 2017
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Кудрин назвал сроки стабилизации цены на нефть

Москва, 27 мая. Экс-глава Минфина, руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин прогнозирует стабилизацию цена на нефть в течение 1-3 лет в диапазоне $40-55 за баррель.

В течение года-трех лет могут установиться цены на нефть в районе $40-55 за баррель считает глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его мнению, необходимо готовиться экономически к той или к другой цене. «Цены будут искать новый уровень равновесия. Это уже происходит в течение двух последних лет, это еще будет происходить как минимум один, два, три года, может быть», — сказал Кудрин, его слова передает телеканал «Россия». Ранее в Центробанке рассказали, что цена на нефть может вернуться к названному выше уровню в среднесрочной перспективе.

Ирина Селезнева
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