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Сирия, 27 мая. САА освободила населенный пункт Аль-Алиния к югу от Пальмиры. Террористы ИГ* запретили мирным жителям покидать деревни к западу от Дейр эз-Зора. ВВС Ирака ликвидировали шариатского судью боевиков ИГ в иракской провинции Ниневия, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли несколько авиаударов по позициям террористов ИГ в районе деревень Абу Хувелат и Клеб Аль-Сор в восточной части провинции Хама.

Сирийская арабская армия (САА): освободила населенный пункт Аль-Алиния к юго-западу от Пальмиры; ведет бои с террористами ИГ в районе горного массива Аш-Шумария и близ развязки Ат-Талила на востоке провинции Хомс; отбила контратаку боевиков в Эс-Сувейде близ плотины Зулуф.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло шариатского судью в районе населенного пункта Аль-Бааж в иракской провинции Ниневия в результате авиаудара ВВС Ирака.

Курды: ведут бои с ИГ в окрестностях деревни Хинда к западу от Ракки.

Провинция Латакия

Оппозиционный источник в социальной сети Twitter (Syrien_Nachric) передает, что сирийская армия обстреляла позиции боевиков в районе гор Аль-Туркмен на севере Латакии из артиллерийских орудий. Официально данные сведения подтверждены не были. Север провинции входит в одну из зон деэскалации в Сирии, утвержденных в ходе переговоров в Астане 4 мая.

Несмотря на это, российскими наблюдателями не раз фиксировались случаи нарушения перемирия со стороны отрядов вооруженной оппозиции. Отряды боевиков, засевших в горной местности в северной части провинции, время от времени ведут огонь по блокпостам Сирийской арабской армии (САА), а также совершают вылазки на подконтрольные войскам САР территории.

Провинция Алеппо

Вновь поступают сообщения об обстрелах со стороны сирийской армии в районе зоны безопасности. Правительственные войска провели артобстрел опорных пунктов боевиков вблизи деревни Аль-Зария к югу от Алеппо. Информация была опубликована оппозиционным источником в Twitter (GenevaUpdates) и официального подтверждения на данный момент не получила.

Тем временем мирные жители восстанавливают электроснабжение в деревне Аль-Каср, расположенной к югу от административного центра региона. Линии электросетей были повреждены в результате обстрелов со стороны исламистов.

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия (САА) вместе с союзными ей подразделениями Национальных сил обороны****** (NDF) продолжили полевые операции к юго-западу от Пальмиры, двигаясь в направлении города Хунайфис. Во главе с 5-м штурмовым корпусом сирийская армия сегодня утром атаковала позиции террористов ИГ в районе населенного пункта Аль-Алиния после того, как российские военные самолеты нанесли удары по опорным пунктам боевиков ИГИЛ, сообщает информационное агентство Al Masdar News. В ходе недолгих сражений с радикалами ИГ правительственным войскам удалось освободить Аль-Алинию.

В данный момент также происходят столкновения между армией Башара Асада и террористами «Исламского государства»* в районе горного массива Аш-Шумария на северо-западе от Пальмиры и близ развязки Ат-Талила к востоку от города. Данные о потерях сторон пока не оглашались.

Провинция Дейр эз-Зор

Террористы ИГИЛ под угрозой смертной казни запретили мирным жителям покидать деревни Хаваеж Бумасаа и Аль-Загир на западе от Дейр эз-Зора. Об этом сообщает Twitter-канал (hassanayoub85). Напомним, ранее боевики ИГ также установили железные ворота в районе Аль-Панорама, чтобы избежать бегства гражданского населения из города. Радикалы «Исламского государства», таким образом, продолжают использовать граждан в качестве «живого щита».

Военный источник в Twitter (hassanayoub85) передает, что террористы ИГИЛ понесли потери в численном составе в ходе последних столкновений с сирийскими подразделениями на востоке столицы региона. Сообщается, что были нейтрализованы по меньшей мере четверо радикалов. Бои в этой части города, тем не менее, пока продолжаются.

Провинция Даръа

Источники, подконтрольные вооруженной оппозиции заявляют, что сирийская армия обстреляла позиции боевиков в районе Даръа Аль-Балад административного центра провинции из минометных и артиллерийских орудий. Также сообщается об артобстрелах САА укрепрайонов исламистов вблизи деревень Аль-Карк и Аль-Гарбия к северо-востоку от Даръа. Официально данные сведения не были подтверждены.

При этом фиксировались случаи нарушения режима прекращения огня со стороны радикалов вооруженной оппозиции. Также боевики вели наступление на позиции сирийской армии в середине недели, в результате чего правительственные войска потеряли 34 здания на южных окраинах города.

Провинция Ракка

На севере провинции Сирийская демократическая армия**** (SDF) вместе с курдскими отрядами YPG продолжают планомерно наступать на неофициальную столицу «Исламского государства» Ракку в рамках уже пятой фазы операции «Гнев Евфрата».

В данный момент идут ожесточенные бои между террористами ИГИЛ и курдскими подразделениями в окрестностях деревни Хинда к западу от Ракки, передает военный источник в Twitter (Newsjorf). Никаких сведений о потерях сторон пока не поступало.

Две недели назад курдам удалось полностью захватить стратегический город Ат-Табка, расположенный к западу от столицы региона. Бойцы SDF и YPG в настоящее время атакуют со стороны города в направлении административного центра региона.

Провинция Хама

В восточной части региона правительственные войска при поддержке ВКС РФ продолжают развивать преимущество. Российские военные самолеты нанесли несколько авиаударов по позициям террористов «Исламского государства» в районе деревень Абу Хувелат и Клеб Аль-Сор, сообщает оппозиционный источник FREE_TV_SYRIA.

Во главе подразделений САА в регионе действуют силы 5-го штурмового корпуса. Сирийская армия планирует провести военную операцию по освобождению территорий восточнее Саламии, чтобы расширить буферную зоны вокруг ключевой магистрали «дорога жизни». Главной целью САА является крупнейший оплот ИГИЛ в регионе — город Укейрибат.

Провинция Эс-Сувейда

Согласно информации, опубликованной информагентством AMN, попытка контрнаступления Сирийской свободной армии (ССА)** в провинции Эс-Сувейда провалилась. Напомним, подразделения «свободной армии», поддерживаемые США, начали контрнаступление в восточной части провинции вчера, атакуя опорные пункты правительственных войск недалеко от плотины Зулуф. Несмотря на интенсивность штурма, боевикам не удалось занять территории, находящиеся под контролем САА и их союзников. Однако сообщается, что исламисты планируют возобновить наступление в ближайшие часы.

Около недели назад части армии САР взяли под свой контроль около 70 квадратных километров земли вдоль южной границы республики.

Ирак

Информагентство Al Sumaria News сообщает о том, что в результате авиаудара был ликвидирован шариатский судья террористов ИГИЛ в районе населенного пункта Аль-Бааж в провинции Ниневия. Кроме того, иракская авиация уничтожила командный пункт так называемой «исламской полиции» в городе. Террористы ИГИЛ контролируют Аль-Бааж с 2014 года.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)