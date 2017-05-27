Боевики ИГ взяли ответственность за теракт в Египте

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Каир, 27 мая. Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за атаку на христиан-коптов в египетской провинции Эль-Минья, сообщает телеканал «Аль-Джазира».

Трагедия произошла 26 мая. Террористы обстреляли автобус с паломниками, которые ехали в монастырь Святого Самуила в Эль-Минье. В результате нападения погибли 28 человек, большинство из которых — дети. Выжить удалось только троим подросткам. В апреле боевики напали на христианские храмы в городах Танта и Александрия, убив 45 человек. В тот раз ответственность на себя также взяла запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ).

* Организация запрещена на территории РФ.