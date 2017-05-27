Названо имя главного кандидата на пост наставника «Зенита»

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Рим, 27 мая. Итальянский тренер Роберто Манчини может стать новым наставником петербургского футбольного клуба «Зенит». Об этом сообщает Football Italia.

О возможном назначении Манчини главным тренером «Зенита» заговорили после того как в ФК вернулся Сергей Фурсенко — он в пятницу был назначен председателем правления и президентом клуба.

Как сообщает источник итальянского издания, переговоры между сторонами могут начаться уже в ближайшее время. Если кандидатура Манчини будет одобрена, он станет вторым итальянцем (после Лучано Спалетти), возглавившим «Зенит».

Ранее Манчини работал главным тренером в итальянских клубах «Лацио», «Фиорентина» и «Интер».