Человек редкой интеллигентности: Медведев поздравил писателя Битова с юбилеем

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Москва, 27 мая. Лауреат Государственных премий РФ Андрей Битов сегодня отмечает 80-летие. С юбилеем его поздравил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он назвал писателя «человеком редкой интеллигентности и таланта».

«Ваши книги пользуются большой любовью у думающих читателей, ведь в них, помимо блестящего русского языка и увлекательных сюжетов, есть ответы на самые важные вопросы, которые волнуют людей», — говорится в опубликованной поздравительной телеграмме.

Родным городом юбиляра является Ленинград. В возрасте 19 лет он начал свою литературную карьеру, а в последствии был признан основателем отечественного постмодернизма, пишет «360° Подмосковье».

Произведения Битова изданы на английском, французском, немецком и других языках, его книги с успехом продаются во многих странах мира.