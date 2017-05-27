СК РФ выясняет обстоятельства задержания в Москве мальчика, читавшего стихи

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Москва, 27 мая. Следственные органы инициировали проверку по факту задержания в Москве девятилетнего мальчика, который подходил к прохожим и читал стихи. Соответствующее поручение дал руководитель Главного следственного управления СК РФ по городу Москве Александр Дрыманов.

Следователи намерены изучить все обстоятельства инцидента и дать ему правовую оценку. Кроме того, они планируют изучить видеозапись, на которой женщина препятствует действиям полицейских, передает ГУ СКР по Москве.

Ранее сообщалось о задержании на Воздвиженке девятилетнего мальчика. По словам очевидцев, он подходил к прохожим, читал им стихи и просил денег.