Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Сирия стала главной темой телефонных переговоров Путина и Эрдогана

Сирия стала главной темой телефонных переговоров Путина и Эрдогана

14:40  27 Мая 2017
203

Сирия стала главной темой телефонных переговоров Путина и Эрдогана

Москва, 27 мая. Наращивание координации по урегулированию конфликта в Сирии стало темой телефонных контактов президентов РФ и Турции  Владимира Путина и Реджепа Эрдргана, сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили сегодня в ходе телефонного разговора скорейшее согласование имплементации Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Данная мера позволит укрепить режим прекращения огня в САР, повысить эффективность межсирийских переговоров в Женеве и на площадке Астаны. По данным пресс-службы Кремля, стороны условились наращивать координацию по данным вопросам на различных уровнях.

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть