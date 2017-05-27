Сирия стала главной темой телефонных переговоров Путина и Эрдогана

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Москва, 27 мая. Наращивание координации по урегулированию конфликта в Сирии стало темой телефонных контактов президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдргана, сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили сегодня в ходе телефонного разговора скорейшее согласование имплементации Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Данная мера позволит укрепить режим прекращения огня в САР, повысить эффективность межсирийских переговоров в Женеве и на площадке Астаны. По данным пресс-службы Кремля, стороны условились наращивать координацию по данным вопросам на различных уровнях.