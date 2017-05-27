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Происшествия
Число погибших при крушении Як-18 в Подмосковье выросло до трех

Число погибших при крушении Як-18 в Подмосковье выросло до трех

15:24  27 Мая 2017
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Число погибших при крушении Як-18 в Подмосковье выросло до трех

Москва, 27 мая. Три человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета Як-18 в Подмосковье.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, жертвами авиакатастрофы стали двое мужчин и женщина. Лисночти пилота установлена, им оказался Сергей С. также в самолете находилась супружеская пара.

Известно, что самолет взлетал из Ватулино.

Ранее ФАН сообщал, что владельца самолета в салоне не было в момент крушения. Сотрудникам МЧС удалось с ним связаться, он выехал на место случившегося.

Катерина Михайлиди
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